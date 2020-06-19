احتجاجاً على طريقة تعامل ترامب مع المظاهرات.. استقالة مسؤولة أمريكية كبيرة

قدمت مسؤولة أمريكية من أصول أفريقية استقالتها احتجاجا على رد فعل الرئيس دونالد ترامب على الحركة غير المسبوقة المناهضة للعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ قتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وجاء في رسالة الاستقالة التي قدمتها ماري إليزابيث تايلور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون القضائية إلى الوزير مايك بومبيو وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست: “تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلق بالظلم العنصري وبالأمريكيين السود تتعارض مباشرة مع قيمي ومعتقداتي”.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق قائلا: “لا نعلق على أمور شخصية”.

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات حادة داخلية وخارجية بسبب طريقة تعامله مع المظاهرات السلمية التي عمت الولايات المتحدة احتجاجا على عنف الشرطة وعنصريتها حيث أصدر أوامر للحرس الوطني والجيش بقمع المحتجين المطالبين بإحقاق العدالة لجورج فلويد فيما اعتبرت صحيفة واشنطن أن سياسة ترامب هذه خاطرت بتسييس الجيش لمصالحه الضيقة وهددت بتدمير المجتمع الأمريكي وتدمير العلاقة التي تربطه بالجيش الأمريكي.