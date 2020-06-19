الهلال يتفقد ليل أمس عمليات فرز أصوات الاستئناس الحزبي بطرطوس

تفقد الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس عمليات فرز أصوات الاستئناس الحزبي لانتخابات الدور التشريعي الثالث في مقر الصالة الرياضية بطرطوس بحضور الرفيق مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والرفاق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وأعضاء قيادة الفرع إلى جانب عدد كبير من المرشحين وممثليهم.

يشار إلى أن بلغ عدد المشاركين في عملية الاستئناس الحزبي في محافظة طرطوس بلغ ٢٢٤٣ ناخباً وناخبة لاختيار ٢٠ رفيقاً و رفيقة من المرشحين البالغ عددهم أصل ١٥٦ مرشحاً ومرحة للفئتين أ – ب

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

التفاصيل في الرابط…