19, 06, 2020 - 5:47 مساءً
عـــاجـــل  |
وزارة الصحة: الأشخاص الـ 9 المصابون من محافظة القنيطرة وتم عزلهم جميعاً في مشفى قطناوزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين للمرأة السبعينية التي توفيت أمس مايرفع عدد المصابين بالفيروس في سورية إلى 187

الهلال يتفقد ليل أمس عمليات فرز أصوات الاستئناس الحزبي بطرطوس

أخبار البعث-  14

 

تفقد الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس عمليات فرز أصوات الاستئناس الحزبي لانتخابات الدور التشريعي الثالث في مقر الصالة الرياضية بطرطوس بحضور الرفيق مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والرفاق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وأعضاء قيادة الفرع إلى جانب عدد كبير من المرشحين وممثليهم.

يشار إلى أن بلغ عدد المشاركين في عملية الاستئناس الحزبي في محافظة طرطوس بلغ ٢٢٤٣ ناخباً وناخبة لاختيار ٢٠ رفيقاً و رفيقة من المرشحين البالغ عددهم أصل ١٥٦ مرشحاً ومرحة للفئتين أ – ب

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

التفاصيل في الرابط…

قد يعجبك أيضاً

سقوط قتلا من الجيش الليبي باشتباكات مع إرهابيو«داعش»

azez 0

الجيش العراقي يؤمن قضاء بيجي شمال تكريت بالكامل

admin 0

بوريسوف: الأسلحة الجديدة التي كشف عنها بوتين موجودة واقعيا

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *