هطلات مطرية.. والحرارة إلى انخفاض

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق وحول معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجنوبية الغربية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا بالساعة وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق وحول معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…