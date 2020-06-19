الشوفي من الحسكة: ” الاستئناس الحزبي ” هي محطة نضالية هامة في حياة الحزب

نقل الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الى أبناء جزيرة الخير والعطاء والانتماء محافظة الحسكة الذين قاموا الارهاب وانتصروا عليه بفضل وحدتهم الوطنية التي قل نظيرها في العالم مؤكدا بأن الحسكة في قلب ووجدان الامين العام للحزب وان جميع تلك المحاولات اليائسة التي يراد منها النيل من سورية ومواقفها الوطنية المشرفة سيكون مصيرها الفشل وذلك بهمة وشجاعة بواسل قواتنا المسلحة التي سطرت اروع ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن تراب الوطن وان هذه الثلاثية المقدسة الشعب الابي وهذا الجيش الذي اذهل الاصدقاء قبل الاعداء وبفضل حكمة وشجاعة واقتدار الامين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد هو سر الصمود والانتصار.

وقال الشوفي: إن “هذه الانتخابات الحزبية ” الاستئناس الحزبي ” هي محطة نضالية هامة في حياة الحزب من خلال اشراك الجهاز البعثي على مستوى قيادات الفرق الحزبية في اختيار ممثليهم الى مجلس الشعب هي تجربة رائدة في العمل الحزبي داعيا الى الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة عن القيادة المركزية للحزب فيما يتعلق بهذه الانتخابات, مشيرا بان الشعب الذي يقوده قائدا عظيم سينتصر على جميع التحديات فنحن انتصرنا في المعارك الحربية والسياسية والاقتصادية مؤكدا بأننا قادرون على تجاوز كل هذه التحديات بالصبر والثبات على النهج الوطني”.

واشار الشوفي الى الكلمة التاريخية والتوجيهية للرفيق الأمين العام للحزب الموجهة الى الرفاق البعثيين على امتداد الوطن مع بدء عملية الاستئناس المتعلق بإختيار ممثليهم للترشح لمجلس الشعب وفق خطة القيادة المركزية للحزب ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ ماجاء في كلمة الرفيق الامين العام للحزب وترجمة كلمات وخطب الامين العام للحزب في السلوك والممارسة, منوها الى ضرورة ان تكون القيادات البعثية على مسافة واحدة من الرفاق المرشحين .

الجدير بالذكر ان عدد المرشحين من الفئة ” أ” 101 رفيقا ورفيقة والمرشحين من الفئة ” ب ” 58 يتنافسون على 18 مقعدا في المقعدين في وقت بلغ عدد الناخبين 1327 رفيقا ورفيقا وجرت عملية الاستئناس في اجواء من الديمقراطية .

حضر فعاليات الاستئناس الرفيق المهندس تركي عزيز حسن امين فرع حزب البعث والرفيق اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة والرفيق سليمان الناصر عضو القيادة المركزية للحزب والرفاق اعضاء قيادة الفرع