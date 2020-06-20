التربية: قطع الاتصالات أثناء سير الامتحانات العامة في ثلاث مواد فقط

أعلنت وزارة التربية عن اقتصار قطع الاتصالات هذا العام على ثلاث مواد فقط أثناء سير الامتحانات العامة وذلك في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق العدالة والموضوعية بين الطلاب ومنعا لمن تخول له نفسه التلاعب بمستقبلهم.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي في تصريح لـ سانا أن الوزارة تتابع البحث عن سبل بديلة لتجاوز إجراء قطع الاتصالات أثناء سير الامتحانات العامة مستقبلاً.

ودعا فاتي الطلاب إلى عدم الانسياق لما تبثه صفحات التواصل الاجتماعي من إشاعات والذي من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية التي وجدت من أجل الطالب والحفاظ على مصلحته مؤكدا أن المرجعية في نشر الأخبار ما يبثه المكتب الصحفي في وزارة التربية وما ينشر على موقعها الرسمي وصفحتها على الفيسبوك وقناة التربوية السورية.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 28 من نيسان الماضي قراراً حددت بموجبه الـ 21 من شهر حزيران الجاري موعداً لإجراء امتحانات شهادة التعليم الثانوي لدورة امتحانية واحدة والـ 22 منه لإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي.