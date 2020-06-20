الحرارة أدنى من معدلاتها.. وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70كم /سا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غد لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويبقى سديميا على المناطق الشرقية والبادية مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….