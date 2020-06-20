الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات المسجلة 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل وواحد قادم من لبنان ما يرفع عدد الإصابات إلى 198.

وفي السياق قالت الوزارة إن: “5 حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83”.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.