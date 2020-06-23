إيران: تحرير بعض الأرصدة المحتجزة في البنوك الخارجية

وأوضح ربيعي أن موارد النقد الإيرانية المحررة ستعود مجددا للبلاد عبر استيراد الأدوية والمعدات الطبية مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وحول قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر ضد إيران منذ أيام أعلن ربيعي أن بلاده ستعلن ردها القانوني على قرار الوكالة الدولية قريبا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قبل أيام أن القرار السياسي الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق طهران “غير مقبول”.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارا ضد إيران يزعم عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها الوكالة على أراضيها.