الصحة: شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل 12 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الطلاب الـ 123 الذين دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم والذين تم أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين دخلوا من لبنان يقدمون امتحاناتهم في الحجر الصحي ضمن الاشتراطات الصحية المناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى الآن 231 إصابة شفي منها 86 وتوفيت 7 حالات.