العثور على أسلحة وذخائر ومعدات طبية من مخلفات الإرهابيين بالمنطقة الجنوبية

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “خلال القيام بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في المنطقة الجنوبية لتأمينها حفاظاً على حياة المدنيين وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها “إم 16” غربية الصنع وقناصات أمريكية بالإضافة إلى قاذف “ار بي جي” وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش “دوشكا” كانت مخبأة في أحد مقرات الإرهابيين قبل اندحارهم”.

وبين المصدر إلى أنه من بين المضبوطات “كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والمعدات الطبية بعضها غربي المنشأ”.

وضبطت الجهات المختصة يوم السبت الفائت في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية مدافع رشاشة عيار “23” و “14.5” مم ورشاشات دوشكا من عيارات مختلفة وقواذف “ار بي جي” وقنابل يدوية وقناصات وبنادق حربية متنوعة وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة اتصال متطورة وكميات كبيرة من المواد المخدرة كما ألقت القبض على مجموعة من الإرهابيين تقوم بتهريب المواد التي تستخدم لصناعة العبوات الناسفة.