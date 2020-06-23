الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد تاريخ انتهاء مهل تسديد الضرائب والرسوم بكل أنواعها
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن تحديد يوم الخميس الـ 16 من الشهر القادم تاريخا لانتهاء تمديد المهل القانونية الواردة لتسديد الضرائب والرسوم على المركبات بكل أنواعها لدى مديريات النقل بالمحافظات والتي عادت للعمل بشكل كامل في الـ 17 من الشهر الجاري وذلك بناء على قرار صادر بهذا الشأن من مجلس الوزراء.
وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام الهيئة منذر ونوس أنه تم أيضا بموجب القرار المذكور تحديد يوم الثلاثاء الـ 30 من الشهر الجاري تاريخا لانتهاء تمديد جميع المهل الواردة لتسديد كل أنواع الضرائب والرسوم ولدى كل الجهات.
وأشار ونوس إلى أن تحديد تاريخ انتهاء تمديد المهل يأتي استنادا للمرسوم التشريعي رقم 12 للعام الجاري المتعلق بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من الـ 22 من آذار العام الجاري تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وبالنسبة للمكلفين الذين لم يتمكنوا اعتبارا من تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية حتى تاريخه من تسديد ما يترتب بذممهم من ضرائب ورسوم دعا ونوس هؤلاء المكلفين إلى المبادرة للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 وممارسة حقوقهم القانونية الممنوحة لهم في تشريعات الضرائب والرسوم وتأدية واجباتهم الضريبية تجنبا لفرض الغرامات والفوائد والجزاءات عليهم.
وأشار ونوس إلى أن تحديد تاريخ لانتهاء تمديد المهل لتسديد الضرائب والرسوم يأتي مع بدء التخفيف من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ووصول كل الجهات العامة حالياً إلى حالة التشغيل الكامل على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين.