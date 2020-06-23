انتهاء عملية استئناس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق لاختيار ممثليه إلى مجلس الشعب واعلان النتائج

انهى فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي عملية الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي البعث الى انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الامين العام المساعد للحزب، وادلى 1461 رفيق ورفيقة من أعضاء مؤتمر فرع دمشق الموسع بأصواتهم، ألغي منها 426 ورقة انتخابية غير مطابقة للشروط أي ثلث العدد الكلي في مشهد بات متكررا في عدة مؤتمرات على رأسها ريف دمشق.

وكانت نتائج استئناس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق لاختيار ممثليه إلى مجلس الشعب كالتالي:

الفئة “أ”

1: محمد عزت عربي كاتبي

2:نضال مهنا

3: بشرى زريقه

4:عاطف الزيبق

5:تيسير بدور

6: عهد الكنج

7: محمد مشهدية

8:محمد مناف العقاد

9: رنيم الباشا

10: محمد المبيض

11: راما عزيز

12 وسيم مبيض

الفئة “ب”:

1: أحمد كزبري

2: إلياس الشحود

3: نبيل طعمة

4: عارف الطويل

5: محمد عزام

6: محمد خير العكام

7: موفق الباشا

8:ماري البيطار

9: مها شبيرو

10: محمد زهير تيناوي

11:محمد خالد الحمصي

12 باسمه الشاطر

13:يوسف أسعد

14: هيثم عون

15: جمانة النوري

16: سابا الحلو