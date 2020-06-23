23, 06, 2020 - 5:29 مساءً

بكين محذرة واشنطن: سنرد في حال استمرار استهداف وسائل إعلامنا

سياسة-دولي   7

حذرت الصين اليوم الولايات المتحدة من أنها ستضطر للرد في حال لم تتوقف الأخيرة عن استهداف المؤسسات الإعلامية الصينية العاملة على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ردا على إعلان واشنطن أنها ستبدأ التعامل مع أربع وسائل إعلام صينية رئيسية كسفارات أجنبية وأجهزة دعاية لبكين: إن “الصين ستضطر للرد في حال لم تتوقف عمليات استهداف وسائل الإعلام الصينية”، وفقا لما نقلته “رويترز”.

من جهة أخرى ذكر المتحدث الصيني أن بلاده والهند اتفقتا على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على امتداد الشريط الحدودي بينهما بعد اندلاع اشتباكات بين الجانبين الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا.

 

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