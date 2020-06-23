منظومة الدفع الإلكتروني تتوسع بضم محافظة دمشق ومؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها

وبين المدير التنفيذي للشركة الدكتور أيمن ملوك في تصريح لمندوبة سانا أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها انضمت أيضاً إلى المنظومة وبات بإمكان المستفيدين من خدماتها تسديد الرسوم والفواتير عبر القنوات المرتبطة بالمنظومة وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وانضمت شركتا كهرباء حمص وحلب في الـ 16 من حزيران الجاري إلى منظومة (مدفوعات) وبات بإمكان المواطنين بالمحافظتين تسديد فواتيرهم لمصلحة هاتين الشركتين إلكترونياً.

وكانت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أطلقت في نيسان الماضي خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف الثابت والكهرباء بدمشق وريفها وجميع رسوم خدمات مديريات النقل بالمحافظات وذلك من خلال ربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى.