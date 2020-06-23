هيئة الصادرات تبدأ تنفيذ برنامجي دعم الإنتاجين الصناعي والزراعي المعدين للتصدير

وأوضح مدير عام الهيئة ثائر الفياض في تصريح لمندوب سانا أن تنفيذ هذين البرنامجين جاء بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن سياسة التجارة الخارجية وتنمية الإنتاج المحلي لافتاً إلى أن الوزارة كلفت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بموجب كل من البرنامجين.

ووفق الفياض فالبرنامج الأول هو (دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير) ومدته 3 أشهر يقدم منح دعم بنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية بالليرات السورية بواقع 10 بالمئة للمنتج المصدر بنفسه و7 بالمئة للمصدر نيابة عن الغير.

أما البرنامج الثاني كما بين الفياض فهو (دعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير) ومدته 3 أشهر ويتم من خلال تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية يعادل 25 بالمئة من تكاليف الشحن بعد تقديم الأوراق الثبوتية المحددة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والتنسيق مع وزارة النقل لاعتماد أجور النقل المحددة من قبل الوزارة لكل دولة.

وأشار الفياض إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامجين المذكورين مراجعة مبنى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وفروعها في المحافظات للاطلاع على الثبوتيات والأوراق المطلوبة.

وأكد رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أهمية برنامج دعم تصدير الإنتاج الصناعي والذي جاء استجابة لمطالب الصناعيين حول ضرورة دعم المنتجات المحلية بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى تصدير الفائض منه وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية والعمل على تخفيف الأعباء عن عملية التصدير ومعالجتها وتأمين متطلبات التصدير اللوجستية.