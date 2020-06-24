24, 06, 2020 - 6:06 مساءً

إصابة رجل وطفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراشدين الأولى غرب حلب

سورية   3

أصيب رجل وطفلان بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراشدين الأولى غرب مدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لمراسل سانا أنه “تم إسعاف المصابين إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.

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