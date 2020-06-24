إيران: “قانون قيصر” غير قانوني ولا إنساني ولن يثني أصدقاء الشعب السوري عن مواصلة دعمه

وقال خاجي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون “إن الحظر الأمريكي الجديد والذي يعرف بـ “قانون قيصر” جاء في سياق الضغط على الشعب السوري ومتابعة أهداف واشنطن غير المشروعة” مطالباً بوقف سياسات الحظر الأمريكي اللا قانوني وغير الإنساني.

وأكد خاجي أن هكذا محاولات عدائية لن تنال من إرادة الشعب السوري ولن تثني أصدقاءه عن مواصلة دعمهم له وللحكومة الشرعية في سورية.

وحذر الجانبان من التداعيات المقلقة نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري وأكدا ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون تسييس ومواصلة العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.

كما بحث الجانبان آخر التطورات السياسية والميدانية إضافة إلى الاجتماع القادم المقرر عقده عبر الفضاء الافتراضي لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا.