الدفاعات الجوية تتصدى.. اعتداءات بالصواريخ على أرياف حماة ودير الزور والسويداء

تصدت دفاعاتنا الجوية، بعد منتصف الليل، لعدوان “إسرائيلي” في السلمية والصبورة بريف حماة، وأسقطت عدداً كبيراً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وصرح مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو “الإسرائيلي” اعتداءاً جوياً جديداً استهدف عدة مواقع في السلمية والصبورة بريف حماة، وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي تعامل مع الصواريخ المعادية فور اكتشافها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

بالتوازي، كانت بعض المواقع العسكرية بريفي دير الزور والسويداء تعرضت، أيضا، مساء أمس، لعدوان بالصواريخ، ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجنود ووقوع أضرار مادية.

حيث ذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر، حيث أطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية في كباجب غرب دير الزور، ومنطقة السخنة، وكذلك استهدف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء.

المصدر بين أن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان.