بعد أن تضاعفت تكاليفه مزارعو التبغ في حماه يطالبون بزيادة اسعاره

بعد أن حل التبغ كمحصول زراعي مجدي للفلاحين في منطقه الغاب وباقي المناطق من الناحيه الاقتصاديه والمعيشية وبات بديلا عن المحاصيل التقليدية التي كانت سائدة في المنطقه كالقطن والشوندر والقمح يطالب مزارعوه برفع سعره ليتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة ويغطي تكاليف إنتاجه الباهظة التي تضاعفت خلال هذا الموسم حوالى ٣ مرات قياسا مع المواسم السابقه.

ويؤكد مزارعوا التبغ ان رفع سعر المحصول من قبل وزاره الصناعة والمؤسسة العامه للتبغ سيكون حافزا لهم على المضي قدما في زراعته والاستمرار في إنتاجه لاسيما وأنه بات محصولاً استراتيجيا ومصدر دخل شبه وحيد لآلاف الأسر في منطقه الغاب وبعض المناطق الأخرى في محافظة حماة .

وطالب عدد من المزارعين بزيادة اسعار المحصول لتغطيه كلف إنتاجه العالية من محروقات وأسمده ويد عاملة وغيرها والتي ارتفعت ٣ أضعاف مقارنه مع مواسم السنوات الماضيه.

المزارعون اكدوا انه في حال بقيت اسعار التبغ كما هي عليه حاليا سيؤدي ذلك إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعته داعيا الجهات الوصائية ليس فقط الى رفع سعره فحسب بل تقليص التفاوت الكبير وفارق السعر العالي بين درجات وأصناف الدخان التي اعتبروها حاليا مجحفة بحق المنتجين فاعلى سعر للذهبي ٢٢٠٠ وهذا السعر يمنح بنسبه قليلة للمزارعين و سعر الدرجه الممتازة حاليا ١٨٠٠ للكيلو الغرام في حين التبغ الجيد ١٢٠٠ والوسط ٥٠٠ وهذا بحد ذاته يشكل خسارة للمزارعين.

من جانبه المهندس أيمن قرى فلاح مدير الزراعه والبحث العلمي في المؤسسه العامه للتبغ وردا على مطالب المزارعين والمنتجين بزيادة اسعار المحصول أعلن عن تشكيل لجنه تضم ممثلين عن وزاره الزراعه واتحاد الفلاحين والجهات المعنية الأخرى مهمتها دراسة كلفة إنتاج كيلو الغرام الواحد من المحصول وفق الأسعار والظروف الراهنة مبينا ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كلفه مستلزمات الإنتاج ومجمل المعطيات الحالية بما يعود بالنفع على المزارعين ويضمن الحفاظ على استمرارية هذه الزراعة وإنتاجها لاسيما خلال الأوضاع الراهنة وستبت بالموضوع قبل حلول الموسم المقبل.

البعث ميديا || حماة – ايفانا ديوب