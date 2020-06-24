نابولي يهزم فيرونا في الدوري الإيطالي

فاز نابولي بهدفين مقابل لا شيء على مستضيفه فيرونا ليستأنف مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وتقدم نابولي الذي فاز بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي بعد أن أفلت أركاديوش ميليك من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليضع الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة الـ 38 وأضاف البديل هيرفينج لوزانو الهدف الثاني بعد ركلة ركنية أخرى في الدقيقة الـ 90.

وبهذا الفوز يبقى فريق المدرب جينارو جاتوسو سادسا برصيد 42 نقطة من 27 مباراة بينما يتأخر عنه فيرونا بأربع نقاط في المركز الثامن.