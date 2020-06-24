28, 06, 2020 - 1:30 صباحًا

نابولي يهزم فيرونا في الدوري الإيطالي

رياضة   10

فاز نابولي بهدفين مقابل لا شيء على مستضيفه فيرونا ليستأنف مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وتقدم نابولي الذي فاز بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي بعد أن أفلت أركاديوش ميليك من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليضع الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة الـ 38 وأضاف البديل هيرفينج لوزانو الهدف الثاني بعد ركلة ركنية أخرى في الدقيقة الـ 90.

 

وبهذا الفوز يبقى فريق المدرب جينارو جاتوسو سادسا برصيد 42 نقطة من 27 مباراة بينما يتأخر عنه فيرونا بأربع نقاط في المركز الثامن.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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