استمرار عملية الاستئناس الحزبي في حماة

حماة || غازي الاحمد – منير الاحمد:

تستمر عملية الاستئناس الحزبي لاختيار مرشحي حزب البعث العربي الاشتراكي إلى انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية باشراف الرفيق محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي .

يذكر ان عدد المرشحين بلغ 242 رفيقا مرشحا ورفيقة 132 فئة آ و118 مرشحا فئة ب فيما بلغ عدد الناخبين 1679 رفيقا ورفيقة

حضر الاستئناس الحزبي الرفيقة اميمة سعيد عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي

ولا تزال عملية فرز الاصوات مستمرة

يتبع..