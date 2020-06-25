التجارة الداخلية: قريباً مادة الزيت في منافذ السورية للتجارة على البطاقة الالكترونية

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم أنه سيتم توفير مادة الزيت قريبا في جميع صالات ومنافذ السورية للتجارة وبيعها بموجب البطاقة الالكترونية وبنفس السعر السابق.

وقالت الوزارة في بيان لها: أن سعر مبيع ليتر الزيت على البطاقة الالكترونية سيكون 800 ليرة سورية وكيلو غرام السكر ب 350 ليرة وكيلو غرام الرز بـ 400 ليرة نافية ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول حصر بيع هذه المواد في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة مؤكدة أنها ستبقى متوافرة أيضا في الأسواق ومحال المواد الغذائية.

وكانت الوزارة أوضحت في التاسع من الشهر الجاري أنه لم يتم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية المدرجة على البطاقة الإلكترونية وأن أسعارها بقيت كما هي دون أي تعديل.

ويأتي توزيع المواد الغذائية بموجب البطاقة الإلكترونية في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفيرها ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.