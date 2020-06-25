الرفيق الهلال يتابع آلية فرز الأصوات في الاستئناس الحزبي لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية

يتابع فرع اللاذقية للحزب عملية فرز الأصوات في مؤتمر الاستئناس الحزبي لاختيار مرشحي البعث إلى انتخابات مجلس الشعب، بحضور الرفيق المهندس، هلال الهلال، الأمين العام المساعد للحزب، في صالة مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية، بإشراف الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المشرفة على الاستئناس لاختيار ممثلي البعث إلى انتخابات مجلس الشعب.

واطلع الرفيق الهلال على أجواء عملية الفرز وعمل لجنة الرقابة على سير الفرز وفريق عمل الأتمتة المعلوماتية وتسجيل الأصوات الانتخابية للرفاق المرشحين، وتفقد حسن سير عملية الفرز التي بدأت منذ الساعة الخامسة مساء أمس، والتي لا تزال مستمرة.

وبلغ عدد الرفاق والرفيقات الناخبين والمرشحين المشاركين في الاستئناس الحزبي ٢٠٨١ رفيقاً ورفيقة من أصل العدد الكلي للرفاق الذين يحق لهم الاستئناس ٢٢١٥ رفيقاً ورفيقة، وبلغ عدد الرفاق المستأنسين ٢٠٨١ رفيقاً ورفيقة، وعدد أوراق الصناديق ٢٠٨١، يبلغ عدد المرشحين ٢٥١ رفيقاً ورفيقة منهم ١٣٠ رفيقاً ورفيقة عن الفئة أ و ١٢١ رفيقاً ورفيقة عن الفئة ب، و بلغ عدد المرشحين في عنصر الشباب ٢٤ رفيقاً ورفيقة، وعدد الرفيقات الإناث ٣٣ رفيقة، وسيتم بموجب الاستئناس انتخاب ١٤ رفيقاً ورفيقة عن الفئة أ، و ١٠ رفاق ورفيقات عن الفئة ب.

يحضر الاستئناس الرفيق زياد الصباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي.

اللاذقية- مروان حويجة