الولايات المتحدة.. 35 ألف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وهو مستوى قياسي جديد في عدد الإصابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تعد مرجعا في تتبع أعداد الإصابات والوفيات قولها في إحصائية أعدتها أنه سجلت 35 ألفا و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

بدوره ذكر موقع وورلد ميترز أن عدد الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة بلغ 124282 وهي أكبر حصيلة وفيات في العالم بينما بلغ عدد المصابين أكثر من مليونين و462 ألفا .

وشهد نحو نصف الولايات الأمريكية زيادة بعدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين بينما تقوم بعض هذه الولايات وبينها تكساس وفلوريدا بنشر أرقام يومية عن عدد المصابين.