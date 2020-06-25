اليابان تلغي نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

ألغت اليابان خططاً لنشر منظومة صاروخية أمريكية على أراضي اثنتين من محافظاتها.

وقال وزير الدفاع تارو كونو اليوم في اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بشأن القضايا الأمنية: إن قرار إلغاء نشر منظومة (إيجيس أشور) في محافظتي ياماغوتشي واكيتا جاء بعد مناقشات في مجلس الأمن القومي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكانت الحكومة اليابانية اتخذت في كانون الأول عام 2017 قراراً وافقت بموجبه على نشر بطاريتين أرضيتين للدرع الصاروخية من طراز (إيجيس أشور) على أراضي محافظتي أكيتا الشمالية الغربية وياماغوتشي في جنوب شرق البلاد.