رئيس فنزويلا يعلن استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول منصبه

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول بقائه في الرئاسة عقب انقضاء نصف ولايته عام 2022 في حال تم جمع تواقيع كافية لصالح هذا الاستفتاء.

ووفقا لوسائل إعلامية قال مادورو في كلمة له: “سيكون من الممكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني 2022 البدء بجمع التواقيع بشأن إجراء الاستفتاء على تجريد الرئيس مادورو من صلاحياته”.

وأضاف مادورو إأن الدستور الفنزويلي يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا الاستفتاء عقب انقضاء نصف الولاية الرئاسية في حال توفر عدد كاف من تواقيع المواطنين لصالح الاستفتاء.

وجرى تنصيب مادورو رئيساً لفنزويلا لولاية جديدة في العاشر من كانون الثاني 2019 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2018 الأمر الذي لم يعجب المعارضة الفنزويلة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي حاولت الانقلاب على مادورو الرئيس الشرعي للبلاد.