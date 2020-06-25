قذائف الاحتلال التركي ومرتزقته تحرق مزيداً من الحقول الزراعية في محيط رأس العين بريف الحسكة

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أطلقت قذائف باتجاه أراضٍ زراعية في محيط قرية السكرية شرق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب باندلاع النيران ضمن أراضٍ زراعية”.

ولفتت المصادر إلى تعمد قوات الاحتلال التركي وكما جرت العادة بافتعال هذا الحريق في إطار ممارساتها الإرهابية للضغط على الأهالي ودفعهم لترك مناطقهم عبر تخريب ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

واحترقت خلال الأسابيع الماضية مئات الدونمات من حقول القمح والشعير بريف الحسكة جراء الحرائق التي افتعلتها التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي في محيط تل تمر ورأس العين شمال غرب الحسكة في إطار الاقتتال الدائر فيما بينها للسيطرة على محاصيل الحقول الزراعية العائدة للأهالي.