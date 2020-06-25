مظاهرة لأهالي رأس العين تنديداً بممارسات الإرهابيين وقوات الاحتلال التركي

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين الذين يمارسون أبشع صور الاعتداء على الأهالي ويصادرون أرزاقهم ومقدراتهم ما يهدد بكارثة إنسانية هناك.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن المئات من أهالي القرى التابعة لمدينة رأس العين تجمعوا في مظاهرة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين وتنديدا باعتداءاتهم اليومية عليهم ما حرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتسبب لهم بمعاناة لا تحتمل.

ولفتت المصادر إلى أن المتظاهرين من أبناء المنطقة رفعوا لافتات ورددوا هتافات تندد بممارسات الإرهابيين وداعميهم مطالبين بخروجهم من المنطقة مبينة أن المشاركين في المظاهرة توجهوا إلى مدينة رأس العين المحتلة حيث تنتشر مقار ومجموعات الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي.