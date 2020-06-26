الدفاع الإيرانية توضح سبب الانفجار في منطقة بارجين

أعلن مساعد الشؤون الثقافية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد داود عبدي أن تسرباً من خزان للغاز كان السبب في الانفجار بمنطقة بارجين شرق طهران.

وأوضح العميد عبدي في تصريح اليوم أن خزانات الغاز تملأ يدوياً في هذه المنطقة وأن تسرب الغاز من أحدها أدى إلى وقوع الانفجار الذي أثر في خزانين آخرين كانا إلى جانبه ما أسفر عن حدوث حريق كبير تمت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء.

وأشار إلى أن الأوضاع الآن طبيعية في منطقة بارجين العامة ومكان الحادث وأن هذه الخزانات موجودة في منطقة جبلية لا وجود للمواطنين فيها لذا لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأعلن العميد عبدي في وقت سابق أن الضوء الساطع الذي شوهد في شرق طهران ليلة أمس ناجم عن انفجار خزان للغاز في منطقة بارجين.