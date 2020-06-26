بعد 30 عاماً.. البلوز يهدي ليفربول الدوري الانجليزي

أهدى تشيلسي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رسمياً لليفربول بتغلبه مساء اليوم على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31.

وسجل ثنائية تشيلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 وويليان في الدقيقة 78 بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين في الدقيقة 55.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الثاني.

وبتلك النتيجة يتوج ليفربول الذي يتصدر ترتيب المسابقة بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الـ 19 في تاريخه بشكل رسمي منذ موسم 1990.