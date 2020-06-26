26, 06, 2020 - 5:40 مساءً

فرع اللاذقية يختتم مؤتمر الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي البعث لانتخابات مجلس الشعب

أخبار البعث-  2

اختتم فرع اللاذقية مؤتمر الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي لانتخابات مجلس الشعب باشراف الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب

وكانت نتائج الانتخابات وفق الآتي :

الفئة أ :

١- سمير الخطيب

٢- عمار الأسد

٣- رفيق العلوني

٤- باسم سودان

٥- عزام سليطين

٦- مهدي بدور

٧- اسكندر حداد

٨- مصطفى خير ببك

٩- ميساء صالح

١٠- عيسى جنيدي

١١- منذر دويبة

١٢- أمير غانم

١٣- وائل منصور

١٤- نعيما حمود

الفئة ب:

١- أيهم جريكوس

٢- جهاد بركات

٣- أوس عثمان

٤- حسن كوسا

٥- نبهان عيسى

٦- مهدي بدور

٧- مالك حبيب

٨- أيمن أحمد

9_باسم زيتون

10_ثائر حسن

شارك في المؤتمر الرفيق الدكتور زياد الصباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي

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