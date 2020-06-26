فرع اللاذقية يختتم مؤتمر الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي البعث لانتخابات مجلس الشعب
اختتم فرع اللاذقية مؤتمر الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي لانتخابات مجلس الشعب باشراف الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب
وكانت نتائج الانتخابات وفق الآتي :
الفئة أ :
١- سمير الخطيب
٢- عمار الأسد
٣- رفيق العلوني
٤- باسم سودان
٥- عزام سليطين
٦- مهدي بدور
٧- اسكندر حداد
٨- مصطفى خير ببك
٩- ميساء صالح
١٠- عيسى جنيدي
١١- منذر دويبة
١٢- أمير غانم
١٣- وائل منصور
١٤- نعيما حمود
الفئة ب:
١- أيهم جريكوس
٢- جهاد بركات
٣- أوس عثمان
٤- حسن كوسا
٥- نبهان عيسى
٦- مهدي بدور
٧- مالك حبيب
٨- أيمن أحمد
9_باسم زيتون
10_ثائر حسن
شارك في المؤتمر الرفيق الدكتور زياد الصباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي