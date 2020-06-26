فرع حمص للحزب ينهي عملية الاستئناس الحزبي
أنهى فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عملية فرز الأصوات في الاستئناس الحزبي لاختيار مرشحي البعث إلى انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث عن محافظة حمص، وذلك بإشراف الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب.
وجاءت نتائج الانتخابات وفق الآتي:
الفئة ( أ ) :
1-خليل إبراهيم خليل
2- هزار فايز الدقس
3- عبد الحميد محمد النقري
4- مغيث ابراهيم ابراهيم
5- محمد حسان ماجد النجار
6- نضال هاشم العلي
7- جويدة ميخائيل ثلجة
8- محمد حسن رعد
9- فاديا يوسف ديب
10- عبد السلام لباس حداد
11- علي عبد الرحمن دربولي
12- موسى اليوم عبد النور
13- خالد محمد المحمد
14- سمر موسى سعد الدين
15- رنا لايز السليمان
16- لميس ابراهيم ديوب
17- احمد كاسر العلي
18 – نضال عبدالجليل عمار
الفئة (ب)
١ منذر سلمان ابراهيم
٢ حيدر نصر عبود
٣ يوسف حسن سلامة
٤ معيوف غثوان الذياب
٥ حمدو سليمان الجوارني
٦ سمير سليمان عباس
٧ سليمان علي المحمد
٨ عهد ضاهر السكري
٩ اميمة سليمان الخضور
١٠ محمد صالح الراعي
١١ مصطفى صالح المعروف
١٢ محمد عبد العزيز الشامي
١٣ غرود محمد ابراهيم
١٤ علي عقل يوسف