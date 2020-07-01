أسعار الذهب ترتفع عالميا

ارتفع الذهب اليوم ليقترب من ذروة ثمانية أعوام مع تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.

وأفادت “رويترز”: أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 52ر1783 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول 2012 في الجلسة السابقة عند 46ر1785 دولارا.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1ر0 بالمئة إلى 20ر1802 دولارا.

بينما نزل البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 90ر1915 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 54ر824 دولارا وكسبت الفضة 6ر0 لتصل إلى 24ر18 دولارا.