احتجاجاً على الضم.. يوم غضب شعبي فلسطيني

احتجاجاً ورفضاً لمخططات الكيان الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن ما تسمى صفقة القرن أعلن الفلسطينيون اليوم يوم غضب شعبي.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرة خرجت في مدينة غزة رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفض مخططات الضم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وستشهد مدن الضفة الغربية اليوم أيضا مظاهرات مماثلة كما دعت 16 منظمة فلسطينية ودولية لمظاهرات في مدن وعواصم عدة حول العالم .

كما أعلنت المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم اضرابا عاما، احتجاجا على قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم اجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن.

ووفقاً لقناة “العالم”، أفادت تقارير إخبارية أن يوم الاضراب سيتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والاعتصامات الجماهيرية الغاضبة، على أن يكون هناك إعتصام مركزي أمام مسجد الفرقان في ​مخيم برج البراجنة​ في ​مدينة بيروت بعدالظهر اليوم.

ودعت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان الفلسطينيين للتعبير عن الغضب الشعبي العارم في مخيمات لبنان رفضا واستنكارا لما سيعلنه ​الاحتلال الاسرائيلي​ من ضم للاراضي الفلسطينية الى كيانه الغاصب ليستكمل حلقة التآمر على قضية فلسطين تنفيذاً لصفقة القرن​.