الشرطة الإيرانية: سنواصل ملاحقة المتهمين المشاركين بجريمة اغتيال سليماني

أكد قائد القسم الدولي في الشرطة الإيرانية العميد هادي شيرزاد أن موضوع ملاحقة 36 متهما بالمشاركة في الجريمة الارهابية باغتيال الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سيبقى على جدول أعمال القسم.

وفي تصريح اليوم قال شيرزاد: إنه “بالنظر إلى الوثائق والأدلة المقدمة من قبل المسؤول القضائي واعتمادا على قوانين الشرطة الدولية وضع القسم الدولي للشرطة الإيرانية اعتقال المتهمين بهذه الجريمة الإرهابية على جدول أعماله”، منوها بأنه حين ترتكب جريمة ويتواجد الضالعون بها خارج البلاد فإنه ينبغي استخدام إمكانيات الشرطة الدولية.

وكان المدعي العام في طهران علي القاصي مهر أعلن الاثنين الماضي عن إبلاغ الشرطة الدولية بملاحقة 36 شخصا متهما بارتكاب الجريمة الإرهابية بحق الشهيد سليماني وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب واستمرار الملاحقة القضائية بعد نهاية مسؤوليته الرئاسية.