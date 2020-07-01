روسيا تسجل 6556 إصابة جديدة بـ”كورونا” 

سجلت روسيا 216 وفاة و6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للسلطات الصحية الروسية اليوم: فإن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس بلغت 654405 إصابات منها 9536 حالة وفاة.

من جهتها قررت السلطات الاسترالية فرض إجراءات العزل العام على أكثر من 300 ألف شخص في ضواحي شمال مدينة ملبورن لمدة شهر اعتبارا من اليوم لاحتواء خطر تفشي الوباء بعد أسبوعين من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

وسجلت أستراليا حتى الآن نحو 7920 حالة إصابة و104 وفيات لكن القفزة الأخيرة في الإصابات أثارت المخاوف من موجة ثانية من الانتشار وهي نفس المخاوف التي تم التعبير عنها في دول أخرى.