لليوم الرابع على التوالي “قسد” تواصل منع العاملين من الدخول لشركة الكهرباء ومؤسسة الحبوب

وأكد مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العاملين مستمرون في اعتصامهم أمام مبنى الشركة ومتمسكون بعودتهم إلى أعمالهم لتقديم الخدمة للمواطنين في ظل استمرار مجموعات “قسد” بمنعنا من الدخول والمباشرة بالعمل.

وأوضح عدد من عمال مؤسسة الحبوب المعتصمين أمام مبنى المؤسسة في تصريحات للمراسل أن مجموعات “قسد” قامت صباح اليوم بتفتيشهم ومصادرة أجهزة الموبايل منهم مؤكدين أن هذه الممارسات لن تمنعهم من الاستمرار في الاعتصام والتنديد بهذه التصرفات التي تستهدف المواطن في المقام الأول والإضرار بواقعه الخدمي.

من جهتهم رأى عدد من أهالي مدينة الحسكة أن مجموعات “قسد” تنفذ أجندة المحتل الأمريكي الذي يحاول الاستيلاء على الأبنية التابعة للدولة السورية في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية معربين عن رفضهم لهذه التصرفات الهادفة إلى تحويل هذه الأبنية الخدمية لمقرات عسكرية غير شرعية للقوات الأمريكية واستخدامها لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة بحق الشعب السوري.

وكانت مجموعات “قسد” احتلت بقوة السلاح مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءا من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجارى وقامت بطرد العاملين منها.