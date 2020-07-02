العقاري: نقطة بيع في جديدة الفضل بريف القنيطرة

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن الفنيين في العقاري تمكنوا اليوم من تركيب وتفعيل نقطة البيع في جديدة الفضل ونقل الأموال إليها وتأمين الوصل الشبكي وتمت المباشرة بعد تشغيلها بتسليم الرواتب لحاملي بطاقات العقاري.

وأوضح علي أن عملية تسليم الرواتب مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم مشيرا إلى أنه تم تسجيل 8 حركات خلال أول نصف ساعة من تشغيل نقطة البيع بقيمة سحوبات تقدر بـ 400 ألف ليرة سورية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اخضاع بلدة جديدة الفضل للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها وذلك منعا لانتشاره وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.