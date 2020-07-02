القوات الأمريكية غير الشرعية تستقدم تعزيزات عسكرية

ذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت، عبر معبر الوليد غير الشرعي، مساء أمس، 30 آلية إلى الأراضي السورية، قادمة من الأراضي العراقية، تضم شاحنات وعربات عسكرية وبرادات مغلقة.

المصادر لفتت إلى أن الرتل اتجه إلى مدينة الحسكة عبر طريق البترول تل حميس، وذلك بغية تعزيز وجود القوات الأمريكية غير الشرعي، لا سيما أن قوات الاحتلال الأمريكي أحدثت مهبط للحوامات العسكرية على أطراف حي غويران في المدينة، واستولت على عدد كبير من المقرات والمباني الحكومية عن طريق مجموعات “قسد” التي تأتمر بأمرها وتنفذ مخططاتها.