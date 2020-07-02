02, 07, 2020 - 12:12 مساءً
القوات الأمريكية غير الشرعية تستقدم تعزيزات عسكرية

القوات الأمريكية غير الشرعية تستقدم تعزيزات عسكرية

سورية   20

 

ذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت، عبر معبر الوليد غير الشرعي، مساء أمس، 30 آلية إلى الأراضي السورية، قادمة من الأراضي العراقية، تضم شاحنات وعربات عسكرية وبرادات مغلقة.

المصادر لفتت إلى أن الرتل اتجه إلى مدينة الحسكة عبر طريق البترول تل حميس، وذلك بغية تعزيز وجود القوات الأمريكية غير الشرعي، لا سيما أن قوات الاحتلال الأمريكي أحدثت مهبط للحوامات العسكرية على أطراف حي غويران في المدينة، واستولت على عدد كبير من المقرات والمباني الحكومية عن طريق مجموعات “قسد” التي تأتمر بأمرها وتنفذ مخططاتها.

قد يعجبك أيضاً

بعد انقطاع لسنوات.. بصرى الشام تستعيد زوارها

Ebtesam 0

ريف دمشق.. استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين

Lama 0

دفاعنا الجوي يتصدى لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور ويسقط عددا منها

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *