بكين تعارض عزم بريطانيا منح جنسيتها لسكان هونغ كونغ

أعلنت سفارة الصين في لندن أن بكين ستتخذ إجراءات “مناسبة” إذا وسعت بريطانيا إمكانية حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة.

وقالت السفارة اليوم: “إذا غير الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي” مضيفة “نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ.

وطالبت الصين مراراً الولايات المتحدة وبريطانيا بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية ولا سيما فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.