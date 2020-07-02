درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.