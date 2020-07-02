رفضاً لمخطط الضم.. مظاهرات احتجاجية في إسبانيا والنرويج

احتجاجاً ورفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية، ضمن ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، تتواصل االتظاهرات الاحتجاجية المنددة والرافضة لقرار الضم.

حيث شهدت مدينتا برشلونة الإسبانية وأوسلو النرويجية مظاهرات احتجاجية، ودعا المشاركون في مظاهرة انطلقت من أمام دار بلدية برشلونة نظمتها جمعية الجالية الفلسطينية والأحزاب الإسبانية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين.

ومن أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة النرويجية أوسلو رفع المشاركون في المظاهرة التي نظمتها المنظمات والأحزاب النرويجية والجالية الفلسطينية العلم الفلسطيني ولافتات تندد بمخطط الضم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.