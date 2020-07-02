روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج المصابين بـكورونا”

بدأ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة خيمرار الروسية لصناعة الأدوية تصدير عقار أفيفافير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان اليوم: “تم تسليم الدواء إلى 35 إقليما في روسيا كما وصل إلى جمهورية بيلاروس وسيتم تسليمه إلى كازاخستان قريبا”، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأشار البيان إلى وجود مفاوضات حالية من أجل الحصول على العقار مع العديد من دول أمريكا اللاتينية لافتا إلى وجود اهتمام من قبل دول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم بهذا المنتج.

وكانت وزارة الصحة الروسية أقرت عقار أفيفافير كأول دواء محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا وينتج هذا العقار في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة خيمرار لتصنيع الأدوية بناء على أساس فافيبيرافير الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.