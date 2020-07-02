روسيا تمدد تعليق الرحلات الدولية الجوية إلى الأول من آب القادم

وذكرت وكالة سبوتنيك أن كلاً من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية وشركة اس 7 أعلنا تلقيهما وثيقة من الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني بتمديد تعليق الرحلات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار انخفضت حركة الركاب في شركات الطيران الروسية بنسبة 44.6 بالمئة وبلغ عدد الركاب ما يقرب من 25 مليون شخص.

وعلى صعيد الخطوط الجوية الدولية انخفض عدد الركاب بنسبة 53.7 بالمئة إلى 8.7 ملايين بينما انخفض على الصعيد المحلي بنسبة 38.1 بالمئة إلى 16.3 مليوناً.

يذكر أنه على خلفية تفشي كورونا أوقفت روسيا اعتباراً من الـ 27 من آذار الماضي الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى باستثناء رحلات التصدير إضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية وشحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود أو مبادلة الطاقم على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تنفذ وفقاً لقرارات خاصة للحكومة الروسية.