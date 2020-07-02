ريف الحسكة.. عناصر من الجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي

اعترض عناصر من الجيش العربي السوري رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وابو راسين بريف الحسكة الشمالي وأجبروه على الرجوع من حيث أتى.

وذكرت مصادر أهلية أن عناصر من الجيش العربي السوري المتمركزين عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من عدة مدرعات وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعدها غير الشرعية في المنطقة.

ومنذ إقامة قوات الاحتلال قواعدها اللاشرعية تصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الامريكي على الأراضي السورية.