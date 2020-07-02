قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتعل حريقاً في أراضي قرية سحيتا المحتلة يمتد إلى الأراضي المحررة بالقنيطرة

وبحسب وكالة سانا أن حريقاً ضخماً أشعله جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في أراض زراعية ورعوية تابعة لقرية سحيتا في الجولان المحتل امتد لاحقا على مساحة واسعة قرب الشريط الشائك وإلى جزء من المنطقة المحررة وذلك في اعتداء جديد على الأهالي وممتلكاتهم ومحاصيلهم.

وأفاد مدير زراعة القنيطرة المهندس حسين صلان في تصريح له بأن عناصر إطفاء القنيطرة ودائرة الحراج والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على النيران التي امتدت إلى الأراضي الزراعية في المنطقة المحررة بالقرب من الشريط الشائك وأطفؤوها بالتعاون مع الأهالي على الرغم من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن أضراراً وقعت في البساتين والحقول الزراعية.