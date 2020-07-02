معرض للمجسمات الفنية المصنوعة من توالف البيئة بثقافي الحسكة

أقيم معرض المجسمات في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة أمس وضم ما يقارب 200 عمل فني منوع من أعمال الفنان ثامر شميط الذي وظف توالف البيئة والطبيعة لإعادة تدويرها وإخراجها فنيا.

المعرض الذي نظمته مديريتا الثقافة والبيئة بالتعاون مع جمعية سورية اليمامة الخيرية تنوعت معروضاته ما بين المجسمات ولوحات الزينة والتشكيل الفني والورود المصنوعة من مخلفات البيئة كالورق المقوى والأخشاب.

استخدم في المعرض أكثر من 20 مادة من مخلفات البيئة كالورق المقوى والإسمنت والأخشاب وأغصان الشجر وتم من خلالها تصنيع مواد فنية منوعة لمجسمات بنائية ولوحات فنية تحاكي الطبيعة وتشكيلات فنية يمكن استخدامها كمواد زينة في المنازل.