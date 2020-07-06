احتراق عدد من منازل المدنيين جراء اعتداء الاحتلال التركي على ريفي عين عيسى وتل أبيض

اعتدت قوات الاحتلال التركي بقذائف المدفعية على عدة قرى في محيط بلدة عين عيسى وتل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي ما تسبب باحتراق عدد من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر أهلية ان قوات الاحتلال التركي قصفت بالقذائف المدفعية قرى حرية وكور حسن وصوامع قزعلي بريف تل أبيض الغربي وقرية هوشان غربي عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل واحتراق عدد منها إضافة إلى نشوب حريق بمحطة وقود في قرية هوشان غربي.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالاستيلاء على عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي وهجرت آلاف العائلات من منازلها وسرقت ونهبت ممتلكات الأهالي في تلك المناطق.