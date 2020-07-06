وفيات كورونا في تشيلي تتخطى الـ 10 آلاف حالة

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في تشيلي اليوم الـ10 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة في تشيلي في تقريرها بشأن الوضع الوبائي في البلاد: إن جائحة كورونا أودت بحياة 10159 شخصاً، وفقا كما لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في بوليفيا إلى 38071 بينما بلغ عدد الوفيات 1378 في وقت أعلنت فيه السلطات في هذا البلد عن إصابة ثلاثة وزراء بالفيروس خلال أربعة أيام.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 57 إصابة بفيروس كورونا في البلاد ما يرفع إجمالي الإصابات الى 1046 إصابة و 5 حالات وفاة جديدة اثنتان منها في طرابلس ليبلغ إجمالي الوفيات 32 حالة.

من جانب آخر أعلن رئيس متحف اللوفر الباريسي الشهير ومديره جان لوك مارتينيز إعادة فتح المتحف الأكثر ارتياداً في العالم أمام الزوار اليوم شريطة وضع كمامات عند الدخول إليه.