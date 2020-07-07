الحرائق تأتي على مساحات زراعية في السويداء

قامت وحدة الإطفاء في محافظة السويداء بالتعاون مع مديرية الزراعة ومؤسسة المياه ومجلس بلدية امتان وأهالي قرية امتان بإخماد حريق طال مساحات مزروعة بالقمح قبل امتداده على مئات الدونمات، وذلك حسب آمر وحدة إطفاء صلخد يامن سلوم.

كما أخمدت وحدة إطفاء صلخد ثلاثة حرائق طالت أعشابا يابسة في قرية أم الرمان وبينها وبين قرية ذيبين، وكذلك بين قريتي خربة عواد والعانات.

وأوضح آمر زمرة فوج إطفاء السويداء يحيى درويش أن عناصر الفوج بالتعاون مع مديريتي الدفاع المدني والزراعة ووحدة مياه القريا والأهالي أخمدوا حريقا في قرية حبران ضمن الأراضي الواقعة بين هذه القرية وقرية العفينة حيث ألحق أضرارا بنحو مئة شجيرة من شجيرات السنديان الصغيرة مع احتراق مساحات من الأعشاب اليابسة.

وذكر أكرم أبو عسلي من فوج إطفاء السويداء أن عناصر الفوج أخمدوا حريقا شرق منطقة البجعة التابعة لقرية مفعلة أدى إلى تضرر مئات أشجار التفاح ضمن مساحة تقدر بمئتي دونم، مبينا أن السيطرة على الحريق استغرقت نحو ثلاث ساعات وكانت هناك صعوبة بالوصول إلى الموقع نتيجة ضيق الطريق ووعورته.

وأخمدت فرق الإطفاء في الآونة الأخيرة عشرات الحرائق في محافظة السويداء بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة وبعضها ألحق أضرارا بآلاف الدونمات بأراض زراعية ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة.